شاهد: العثور على هيكل عظمي لفيل عمره 300 ألف سنة.. ماهي تفسيرات الاثار الواضحة عليه؟

2020/05/23 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عثر علماء آثار في ألمانيا على هيكل عظمي كامل تقريبا لفيل عمره 300 ألف سنة، فيما وجدوا اثارا لتلاعب في الجثة من قبل حيوانات اخرى فضلا عن البشر، وتم العثور على الهيكل العظمي فى منطقة شونينجن فى ألمانيا، حيث سبق لهم أن عثروا هناك على رفات الفيلة الأوروبية ذات الأنياب المستقيمة.ويقول […]

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