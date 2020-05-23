عاجل / العراق يسجل اعلى معدل يومية للاصابات بكورونا بواقع 5 وفيات و308 اصابة

2020/05/23 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( ٦٣٥٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٢١٨٢).واضافت انها […]

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