الصحة تسجل رقماً مهولاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم

2020/05/23 | 19:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، رقماً مهولاً في عدد الإصابات بفيروس حيث تم تسجيل 308 إصابة جديدة في كافة أنحاء البلاد وجاء في بيان الصحة اليومي للموقف الوبائي، "تم فحص ( ٦٣٥٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٢١٨٢).وأشارت الى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم (٣٠٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ١٧٩بغداد/ الكرخ: ٩٤مدينة الطب: ١البصرة: ٦النجف: ١السليمانية: ٧اربيل : ١دهوك: ١ديالى: ٣كربلاء: ٣المثنى: ٥واسط: ٦صلاح الدين: ١- الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ٧بغداد / الكرخ: ٢٥البصرة: ١٤بابل: ١ديالى: ٦- الوفيات : ٥ حالات موزعة كالتالي: ٣ حالات في بغداد/ الرصافةحالتين في مدينة الطبمجموع الإصابات : ٤٢٧٢مجموع حالات الشفاء: ٢٥٨٥الراقدين الكلي: ١٥٣٥مجموع الوفيات: ١٥٢

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