داخلية كوردستان توضح تفاصيل إجراءات حظر التجوال خلال العيد

2020/05/23 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، انها ستطبق اجراءات الحظر التام للتجوال الذي اعلنت عنه سابقا لايام عيد الفطر اعتبارا من الساعة الثانية عشر من ليلة السبت/الاحد.

وجاء في بيان رقم (36) للوزارة ورد لشفق نيوز، انه بعد صدور البيان 35 السابق الخاص بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في الاقليم قررت الوزارة تنفيذ الحظر التام لتجوال المركبات والافراد الذي ورد في البيان 35 اعتبارا من الساعة (12:00) من ليلة 23 / 5 /2020، مضيفا انه يسمح اعتبارا من يوم 25 / 5 / 2020 للفلاحين ومن اجل القيام بعملية الحصاد بالحاصودات ونقل محصول الحنطة والشعير الى السايلوهات واماكن الجمع.

كما سمح البيان لشركات الاتصالات التجوال لغرض صيانة خطوط الاتصالات فقط، مشيرا الى ان السماح بفتح العلاوي لتصريف المنتوجات الزراعية والسماح ببيع الخضر والفواكه بالسيارات داخل الاحياؤ السكنية بشرط الالتزام بالشروط والتعليمات الصحية.

ونوه البيان الى ان المخابز والافران يسمح بفتحها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا لغاية الثانية عشر ظهرا، مشترطا ام تكون المسافة بين شخص واخر لا تقل عن 1.5 المتر اثناء شراء الخبز.

كما سمح البيان لمنتسبي المؤسسات الاعلامية القيام بمهامهم خلال ايام العيد ، مشترطا عليهم حمل ورقة الواجب الصادرة من مؤسساتهم لليوم الذين يعملون فيه.

وجدد البيان التأكيد على مضمونه سينفذ اعتبارا من الساعة 12:00 من ليلة السبت 23 / 5 / 2020.

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