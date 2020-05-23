بعد تسجيلها 179 اصابة بكورونا.. أول تعليق من صحة الرصافة يوضح التفاصيل الكاملة

2020/05/23 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة: تسجيل 179 اصابة بفيروس كورونا بينها 113 بمدينة الصدر

#اعلامصحةالرصافةاعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 179 اصابة جدية بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد 113 منها في مدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي الى 1159 اصابة.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اليوم 179 اصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها شخصت خلال حملات الرصد الميداني للتحري عن اصابات فيروس كورونا".

واضاف ان "الاصابات المشخصة 113 اصابة منها بمدينة الصدر من بغداد موزعة على محلاتها وقطاعاتها فيما سجلت الاصابات الاخرى في كل من مناطق البلديات والحبيبية والمعامل والزعفرانية والكرادة وشارع فلسطين والشعب وام الكبر والغزلان والاعظمية والحسينية والراشدية والنهروان اضافة الى حالات من سكنة الكرخ".

واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 1159 توفي منهم 46 وتلقى الشفاء 426 فيما تبقى 687 قيد العلاج".

وتابع ان "اجراءات نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا تجري على قدم وساق لنقلها الى اماكن الحجر الصحي للمباشرة بالبروتكولات العلاجية المتبعة".

وافاد ان "العراق مقبل على ايام في غاية الخطورة جراء تصاعد اعداد الاصابات بفيروس كورونا واستمرار العديد من المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة".



انتهى

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