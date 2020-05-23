الديوانية تسجل اصابتين جديدتين بكورونا

2020/05/23 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، السبت، تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا.

وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي في بيان، إنها "سجلت اصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا الاولى لرجل خمسيني من الشامية".

وأضافت، "أما الاصابة الثانية لامرأة ستينية من الديوانية بالزراعيين".

وكانت وزارة الصحة العراقية سجلت، اليوم السبت، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، فيما كانت الحصة الاكبر من تلك الاصابات لمحافظة بغداد.

وسجلت الوزارة امس 87 حالة فقط ، وكانت الحصيلة الاعلى سابقاً في العراق قد سجلت بتاريخ الخميس 21-5-2020 وبلغت 153 اصابة.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، الذي نشرته الوزارة "- تم فحص ( 6352 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (182182).

وتابع "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 308) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 179، بغداد/ الكرخ: 94، مدينة الطب: 1، البصرة: 6، النجف: 1، السليمانية: 7، اربيل : 1، دهوك: 1، ديالى: 3، كربلاء: 3، المثنى: 5، واسط: 6، صلاح الدين: 1".

واشار الى ان حالات الشفاء من الفيروس بلغت "53 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 7، بغداد / الكرخ: 25، البصرة: 14، بابل: 1، ديالى: 6".

اما الوفيات فقد سجلت الصحة "وفاة 5 حالات موزعة كالتالي : 3 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتين في مدينة الطب".

وبذلك يكون مجموع الإصابات: "4272، ومجموع حالات الشفاء: 2585، والراقدين الكلي: 1535، ومجموع الوفيات: 152".

بغداد اليوم - متابعة

عرض مصفف شعر في ولاية ميزوري الأميركية، 91 شخصا من زبائنه وزملائه لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال كلاي غودارد، مسؤول حكومي بمقاطعة سبيرنغفيلد-غرين، إن 84 زبونا قد تعرضوا لخطر الإصابة بكورونا بعدما ذهبوا إلى متجر حل

بغداد اليوم- بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، فيما كانت الحصة الاكبر من تلك الاصابات لمحافظة بغداد.

و

بغداد اليوم-واسط

أعلنت خلية الأزمة، في محافظة واسط، الموقف الوبائي في محافظة، والتوزيع الجغرافي للإصابات الست التي سجلتها.

وذكرت الخلية، في بيان، أنها سجلت "ست اصابات، إصابتان في قضاء النعمانية، وإصابتان في قضاء بدرة، وإصابة في ناحية

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