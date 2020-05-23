محافظ الديوانية يوجه باطلاق حملة عاجلة لرفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية

2020/05/23 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، السبت، قائممقام الديوانية ومدير توزيع الكهرباء بإطلاق حم...





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