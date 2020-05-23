بريطانيا تسجل 282 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/23 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت، عن تسجيل 282 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 351 وفاة في اليوم السابق.وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في المملكة المتحدة أصبح بذلك 36675.انتهى25س

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