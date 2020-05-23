نائب تبين أسباب تحركات البرلمان بعزل الحلبوسي

2020/05/23 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، السبت، الأسباب الحقيقية وراء تحركات أعضاء مجلس النواب لعزل رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما أوضحت أن أداء المجلس ليس في المستوى المطلوب.وقالت إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب لم يتخذ إجراءات حقيقية وجدية بشأن الأزمة المالية والصحية التي تمر بها البلاد”، لافتة […]

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