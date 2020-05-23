التربية تكشف سبب تخفيض أجور المدارس الأهلية بنسبة 10%

2020/05/23 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن سبب تخفيضها الاجور الدراسية في المدارس الاهلية بنسبة 10%، عازية ذلك إلى حجم الالتزامات المالية المترتبة على هذه المدارس لمؤسسات الدولة.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "اختيار نسبة 10% من تخفيض الاجور دون غيرها مرتبط بالاجور التي تفرض على المدارس الاهلية من المؤسسات غير المرتبطة بوزارة التربية من ضرائب ورسوم".وبينت "على سبيل المثال هيئة الضرائب العامة تتعامل مع المدارس الاهلية بمعادلة حسابية دقيقة جدا، اذ تعتبر 90% من الايرادات المتحققة من الاجور الدراسية هي انفاق على متطلبات الدراسة من رواتب معلمين ومدرسين واداريين وفنيين واجور نقل التلاميذ والطلبة وصيانة الاجهزة وتعفى هذه النسبة من الضريبة".وتابعت الوزارة "تعتبر 10% من الايرادات المتحققة من الاجور هي ارباح للمدارس فقط وتتحاسب ضريبيا معها على اساس هذه النسبة فقط وتستقطع منها 1.5%، اي ان كل عشرة ملايين ارباح تستقطع منها مليون ونصف المليون تحاسب ضريبي".واضافت انه "بالااضافة الى ذلك فإن امانة بغداد تستقطع من المدارس الاهلية ثلاث انواع من الرسوم هي (رسم المهنة، ورسم الاعلان، ورسم النفايات والتبليط) وقد تتجاوز هذه الرسوم احيانا مبالغ كبيرة جدا تصل الى اكثر من 15 مليون دينار، فضلا عن ذلك فإن دائرة الضمان الاجتماعي تستقطع من هذه المدارس نسبة معينة عن كل معلم ومدرس وموظف اداري كحقوق اجتماعية لهم".وأوضحت انه "اما القسم الاخر من الاجور المستحقة للدولة على المدارس الاهلية فتمثل بأجور الكهرباء والماء حيث يتم التعامل معها على اساس انها موسسات قطاع خاص وتستقطع منهم مبالغ كبيرة ايضا".واشارت الوزارة الى ان "بعض المدارس الاهلية يتم تهيئتها الان لتكون مراكز امتحانية لطلبة الصفوف المنتهية كونها تمتلك الامكانيات اللازمة لتوفير الكهرباء ووسائل التبريد للطلبة وبدون اي اجور، واذا ما تم احتساب كل هذه الاسقطاعات فإن المدارس الاهلية قد لا تصل نسبة الارباح لديها اكثر من 10% من مجموع الايرادات المتحققه".وأكدت ان "هناك عددا من المدارس تقدمت بطلبات لالغاء الاجازة الممنوحة اليهم في فترات سابقة لعدم استطاعتهم الايفاء بالتزاماتهم المالية مع كل هذه الدوائر المشار اليها انفا لقلة ايراداتهم المتحققة وقد الغيت فعلا، فضلا عن ذلك ان هذه النسبة تم العمل بها في مدارس اقليم كردستان".

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