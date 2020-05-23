شاهد بالفيديو: هبوط مدوي وانفجار.. لحظة سقوط الطائرة الباكستانية وحدوث الكارثة

2020/05/23 | 19:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت لقطات لكاميرا أمنية لحظة تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في كراتشي الجمعة وعلى متنها 99 شخصا.التقطت الكاميرا اللقطات من على سطح مبنى يملكه شخص يدعى رضا فاطمة في منطقة مالير بالمدينة.وقال مالك المبنى: “كنا في المنزل وسمعنا دوي انفجار، وبعد ذلك، كانت هناك رائحة نار مشتعلة، وعندما صعدت إلى السطح، رأيت سحب الدخان”.[…]

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