الأزمة النيابية تطالب القوات الأمنية بتشديد إجراءاتها بتطبيق الحظر

2020/05/23 | 19:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالبت خلية الأزمة النيابية، السبت، القوات الأمنية بتشديد إجراءاتها بتطبيق حظر التجوال المناطقي.وقال عضو الخلية عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المناطق التي شملت بالحظر المناطقي تشهد تراخيا بتطبيق إجراءات الحظر، فضلا عن عدم التزام واضح من قبل المواطنين”، لافتا إلى إن “عدم الالتزام بإجراءات الحظر سينعكس على تسجيل […]

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