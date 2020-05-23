2020/05/23 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري تجولت الأميرة الصغيرة في السوق، وكانت تضع نقاباً شفافاً على وجهها.



إنها معتادة على التنكر بهيئة جارية عادية، فيما جاريتها المخلصة تظهر كسيّدة عليها خمار خفيف.



شعرت بالجوع، فشاءت تناول الغداء عند بائع يبسط أنواعاً من الطعام الجاهز.



لما ناولها الوجبة في صحن بسيط، بقيت يداهما معلّقة بالهواء: إنها لم ترَ أبداً شاباً يماثله وسامة؛ ولا هو رأى فتاة بهذا الجمال مثلما شفّ عنه وجهها تحت النقاب.في اليوم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرام الأميرة الصغيرة - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرام الأميرة الصغيرة - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).