رئيس الوزراء يتلقى دعوة لزيارة الصين ويشيد بدعمها للعراق في مجال مكافحة جائحة كورونا

2020/05/23 | 20:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزتلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم السبت، دعوة لزيارة الصين فيما اشاد بدعمها للعراق في مواجهة جائحة كورونا.وقال بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “استقبل السفير الصيني في بغداد، السيد تشانغ تاو وقدّم السفير التهنئة الى السيد الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، ونقل تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني، وتطلع […]

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