مباحثات هاتفية بين لاريجاني والحلبوسي.. ماذا دار بينهما؟

2020/05/23 | 20:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني استعداد ايران لمواصلة التعاون الاقتصادي مع العراق....

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