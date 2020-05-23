تركيا- المحكمة الجنائية تحكم بالسجن المؤبد على شرطي قَتَلَ شاباً سورياً

2020/05/23 | 20:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية التاسعة في #تركيا، اليوم السبت، الحكم بـ “السجن المؤبد”، بحق عنصر شرطة تركي، بسبب قتله لشاب #سوري “عمداً” منذ أسابيعٍ عدة، في ولاية #أضنة جنوبي تركيا.وفي التفاصيل، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد…

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