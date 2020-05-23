سوريا- مقتل لاجئٍ عراقي على يد نساء «داعش» في مخيم “الهول” بالحسكة

2020/05/23 | 20:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل لاجئٌ عراقي داخل خيمته في #مخيم_الهول شرقي مدينة #الحسكة، اليوم السبت، على يد نساء تنظيم #داعش، بحسب قوات حماية المخيم.وقال “فايز إبراهيم” من إدارة مخيم “الهول” لـ (الحل نت) إن «لاجئاً عراقياً قُتل…

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