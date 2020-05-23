عقار أميركي جديد للمصابين بـ”كورونا”.. الجائحة ستنتهي خلال شهر واحد

2020/05/23 | 20:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في إطار البحث عن علاج للمصابين بفيروس “#كورونا” المستجد، أظهرت بيانات أولية لتجربة سريرية تمّت مراجعتها بدقة أنّ عقار “ريمديسيفير”، من إنتاج شركة “جيلياد ساينسز” الأميركية، جعل وقت الشفاء لمرضى كوفيد-19 أقصر.وبحسب تقرير…

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