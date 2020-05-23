الرصافة توضح حالات الـ179 إصابة واماكن تسجيلها.. رقم مريب في مدينة الصدر

2020/05/23 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اوضحت مديرية صحة الرصافة، تفاصيل الحالات 179 المسجلة اليوم، مبينة ان 113 حالة منها في مدينة الصدر شرقي العاصمة.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان إن “صحة الرصافة سجلت اليوم 179 اصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها شخصت خلال حملات الرصد الميداني للتحري عن اصابات فيروس كورونا”.[…]

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