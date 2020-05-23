بوروسيا دورتموند يعلن انتهاء رحلة غوتزه مع “أسود الفيستيفال”

2020/05/23 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند اليوم السبت، أن ماريو غوتزه سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.وقال زورك في تصريحات لشبكة “سكاي”: “اتفقنا على عدم مواصلة العمل معا بعد الموسم الجاري”، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالاتفاق المشترك مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.وكان غوتزه، الذي […]

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