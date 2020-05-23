2020/05/23 | 20:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزسجل في الأردن اليوم السبت، 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلنت الحكومة في الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة.وبحسب البيان فإن الحالات توزعت كالآتي: حالتان لأردنيين عائدين من الخارج (من ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة.حالتان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 4 إصابات بكورونا في الأردن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 4 إصابات بكورونا في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).