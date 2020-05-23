شرطة البصرة تضع خطة أمنية مشددة للعيد

2020/05/23 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزأكدت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، أنها وضعت خطة أمنية مشدّدة ستنفذها خلال أيام عيد الفطر المبارك في المحافظة.وقال المتحدث الرسمي لقيادة عمليات البصرة ثائر عيسى نجم بحسب الوكالة الرسمية، إن” قيادة العمليات وضعت خطة أمنية مشددة تمهيدا لأيام عطلة عيد الفطر التي بدأ تطبيقها منذ اليوم في المحافظة”.وأضاف، أن”الخطة تضمنت توزيعا وانتشارا مكثفا […]

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