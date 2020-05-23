فرنسا تأمر بمراجعة قواعد إعطاء “كلوروكين” لمرضى كورونا بعد نشر دراسة عن خطر العقار

2020/05/23 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أمر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، المجلس الأعلى للصحة العامة في البلاد بتقديم توضيحات بعد نشر دراسة طبية أفادت بخطر وعدم نجاعة عقار “كلوروكين” في علاج كورونا.وكتب فيران على “تويتر”: “بعد نشر دراسة في مجلة The Lancet تحذر من خطر وعدم نجاعة بعض الأدوية ضد “كوفيد-19″، ومنها عقار “هيدروكسي كلوروكين”، أمرت المجلس […]

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