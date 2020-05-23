الحشد الشعبي: قطعنا الطريق امام داعش بعد توجهه لاحراق حقول الحنطة في كركوك

2020/05/23 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك اكد مسؤول محور الشمال في قوات الحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، قطع الطريق امام داعش في احراق اكثر من 300 الف دونم من الحنطة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي يحمل رسالة وطنية وهو لايقاتل داعش الارهابي فقط بل يسعى الى حماية مصادر رزق الاهالي ومواجهة اي تهديدات تمس […]

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