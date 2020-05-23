صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للحالات الـ 94 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا

2020/05/23 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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جاسب الحجامي - مدير صحة الكرخ - فيس بوك

الغاية من نشر عناوين الإصابات هو لغرض تجنب المناطق التي ظهرت فيها تلك الإصابات، فإذا كانت الإصابات في كل المناطق فيكون من غير المجدي نشر تلك العناوين، ولكن نزولًا عند رغبات الكثيرين سوف أشير لتلك المناطق، وليكن في علم كل منا ان كل زقاق قد تكون فيه إصابة او جارك او صديقك قد يكون مصاباً.

- حي العامل/محلة ٨١٥-٨١٣-٨٠٧- حي الاندلس/محلة ٦١٧-٦١١-الدورة/عرب جبور/قرى زراعية- حي العدل/محلة ٦٢٩- الكاظمية/محلة٤٢١-٤٢٧- الشعلة/محلة ٤٥٤- السويب/محلة ٨٧١-٨٠٧- السيديه/محلة٨٢١- الحرية/محلة ٤٢٨-اليرموك/محلة ٦١٨-٦٠٨- ابو دشير/محلة ٨٥٠-٨٥٦-العطيفية/محلة ٤٠٩-البياع/محلة ٨١٧- حي السلام/محلة ٤٠٨- المنصور/محله ٦١٥- حي الجهاد/ محلة ٨٨٩- القادسية/محلة ٦٠٦-الاميرات/محلة ٦٠١- التاجي/ ابو عظام/قرية رشيد يوسف- المحمودية/اليوسفيه/الجاون الجنوبي- حي الاعلام/محلة ٨٦٣- ابو غريب/قرية الذهب الابيض/قرب جامع الامام علي- الطوبجي/محلة ٤١٢- مدينة الصدر/ محلة ٤٥٨-قطاع٤١- الاعظمية/محلة ٣١٦- زيونة/ محلة٧١٤-الكمالية /محلة ٧٥٧

بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، السبت (23 أيار 2020)، تفاصيل الحالات 179 المسجلة اليوم وفيما اشار الى من بينها 113 حالة في مدينة الصدر شرقي العاصمة أكد ان العراق الذي سجل 308 اصابة اليوم مقبل

بغداد اليوم - متابعة

تمكن الطبيب الجراح السوري الدكتور باسل أحمد من إجراء عملية "قص معدة بالتنظير" لمريضة عراقية تزن 356 كيلو غراما بنجاح في أحد مستشفيات مدينة كربلاء .

وأكد الدكتور باسل أن "هذه العملية تعتبر الأولى من

بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، السبت، قائممقام الديوانية ومدير توزيع الكهرباء بإطلاق حملة عاجلة لرفع التجاوزات على منظومة الشبكة الكهربائية.

وقال الشعلان، خلال زيارته اليوم الى مديرية توزيع كهرباء المحافظة، ولقائه بم

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