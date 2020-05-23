بعد تسجيل 308 اصابة اليوم.. مدير صحة الرصافة يحذر: العراق مقبل على ايام في غاية الخطورة !

2020/05/23 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، السبت (23 أيار 2020)، تفاصيل الحالات 179 المسجلة اليوم وفيما اشار الى من بينها 113 حالة في مدينة الصدر شرقي العاصمة أكد ان العراق الذي سجل 308 اصابة اليوم مقبل على ايام غاية في الخطورة.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صحة الرصافة سجلت اليوم 179 اصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها شخصت خلال حملات الرصد الميداني للتحري عن اصابات فيروس كورونا".

واضاف البيان أن "لاصابات المشخصة 113 منها بمدينة الصدر شرقي بغداد موزعة على محلاتها وقطاعاتها، فيما سجلت الاصابات الاخرى في كل من مناطق البلديات والحبيبية والمعامل والزعفرانية والكرادة وشارع فلسطين والشعب وام الكبر والغزلان والاعظمية والحسينية والراشدية والنهروان اضافة الى حالات من سكنة الكرخ".

وتابع ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 1159 توفي منهم 46 وتلقى الشفاء 426 فيما تبقى 687 قيد العلاج".

وبين الساعدي أن "اجراءات نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا تجري على قدم وساق لنقلها الى اماكن الحجر الصحي للمباشرة بالبروتكولات العلاجية المتبعة".

واشار إلى أن "العراق مقبل على ايام في غاية الخطورة جراء تصاعد اعداد الاصابات بفيروس كورونا واستمرار العديد من المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة".

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، فيما كانت الحصة الاكبر من تلك الاصابات لمحافظة بغداد.

وسجلت الوزارة امس 87 حالة فقط ، وكانت الحصيلة الاعلى سابقاً في العراق قد سجلت بتاريخ الخميس 21-5-2020 وبلغت 153 اصابة.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، الذي نشرته الوزارة "- تم فحص ( 6352 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (182182).

وتابع "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 308) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 179، بغداد/ الكرخ: 94، مدينة الطب: 1، البصرة: 6، النجف: 1، السليمانية: 7، اربيل : 1، دهوك: 1، ديالى: 3، كربلاء: 3، المثنى: 5، واسط: 6، صلاح الدين: 1".

واشار الى ان حالات الشفاء من الفيروس بلغت "53 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 7، بغداد / الكرخ: 25، البصرة: 14، بابل: 1، ديالى: 6".

اما الوفيات فقد سجلت الصحة "وفاة 5 حالات موزعة كالتالي : 3 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتين في مدينة الطب".

وبذلك يكون مجموع الإصابات: "4272، ومجموع حالات الشفاء: 2585، والراقدين الكلي: 1535، ومجموع الوفيات: 152".

جاسب الحجامي - مدير صحة الكرخ - فيس بوك

الغاية من نشر عناوين الإصابات هو لغرض تجنب المناطق التي ظهرت فيها تلك الإصابات، فإذا كانت الإصابات في كل المناطق فيكون من غير المجدي نشر تلك العناوين، ولكن نزولًا عند رغبات الكثيرين سوف أشير لتلك المناطق، ول

بغداد اليوم - متابعة

تمكن الطبيب الجراح السوري الدكتور باسل أحمد من إجراء عملية "قص معدة بالتنظير" لمريضة عراقية تزن 356 كيلو غراما بنجاح في أحد مستشفيات مدينة كربلاء .

وأكد الدكتور باسل أن "هذه العملية تعتبر الأولى من

بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، السبت، قائممقام الديوانية ومدير توزيع الكهرباء بإطلاق حملة عاجلة لرفع التجاوزات على منظومة الشبكة الكهربائية.

وقال الشعلان، خلال زيارته اليوم الى مديرية توزيع كهرباء المحافظة، ولقائه بم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد تسجيل 308 اصابة اليوم.. مدير صحة الرصافة يحذر: العراق مقبل على ايام في غاية الخطورة !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد تسجيل 308 اصابة اليوم.. مدير صحة الرصافة يحذر: العراق مقبل على ايام في غاية الخطورة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).