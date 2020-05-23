المرجع علي السيستاني يعلن موعد عيد الفطر

2020/05/23 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني، ان يوم غد الاحد المتمم لشهر رمضان، والاثنين اول ايام عيد الفطر.وقال المكتب في بيان مقتضب ان يوم غد الاحد هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين اول ايام شهر شوال وعيد الفطر.

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