واسط تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/23 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، مساء اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا، كاشفا عن تفاصيل الاصابات الست الجديدة التي سجلتها المحافظة اليوم.وقال المياحي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "توفي شخص يبلغ من العمر 63 سنة مصاب بفيروس كورونا في مسشتفى الزهراء".وأضاف "تم تسجيل ست إصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا، حالتان في كل من النعمانية وبدرة، فيما سجلت حالة واحدة في كل من شيخ سعد والحفرية".يذكر ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، في الموقف الوبائي عن تسجيل محافظة واسط ست اصابات بفيروس كورونا.

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