مدينة الصدر تتحول إلى

2020/05/23 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم السبت، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا، مبيناً أن 113 اصابة بالفيروس سُجلت في مدينة الصدر لوحدها، ما يجعل منها أشبه بمدينة ووهان الصينية التي كانت وراء تفشي الوباء في الصين والعالم.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت اليوم 179 اصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها شخصت خلال حملات الرصد الميداني للتحري عن اصابات فيروس كورونا".وبين ان "الاصابات المشخصة 113 اصابة منها في مدينة الصدر موزعة على محلاتها وقطاعاتها، فيما سجلت الاصابات الاخرى في كل من مناطق: البلديات والحبيبية والمعامل والزعفرانية والكرادة وشارع فلسطين والشعب وام الكبر والغزلان والاعظمية والحسينية والراشدية والنهروان اضافة الى حالات من سكنة الكرخ".وأكد الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 1159 توفي منهم 46، ووتعافى 426 شخصا، فيما تبقى 687 قيد العلاج".وبين ان "اجراءات نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا تجري على قدم وساق لنقلها الى اماكن الحجر الصحي للمباشرة بالبروتكولات العلاجية المتبعة".واشار الساعدي الى ان "العراق مقبل على ايام في غاية الخطورة جراء تصاعد اعداد الاصابات بفيروس كورونا واستمرار العديد من المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة".

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