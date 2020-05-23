مدير صحة الرصافة يحذر: العراق مقبل على ايام في غاية الخطورة!

2020/05/23 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزاوضح مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، تفاصيل الحالات 179 المسجلة اليوم وفيما اشار الى من بينها 113 حالة في مدينة الصدر شرقي العاصمة أكد ان العراق الذي سجل 308 اصابة اليوم مقبل على ايام غاية في الخطورة.وقال الساعدي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “صحة الرصافة […]

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