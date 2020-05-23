علاوي يسلم رسالة الكاظمي إلى رئيس الوزراء الكويتي

2020/05/23 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، رسالة نصية مكتوبة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد.

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