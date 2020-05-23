مكتب السيد السيستاني يحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

2020/05/23 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب المرجع آية الله السيد علي السيستاني موعد أول ايام عيد الفطر السعيد

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