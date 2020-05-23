2020/05/23 | 20:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش الارهابي في منطقة بنات الحسن ضمن مدينة سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش الارهابي في منطقة بنات الحسن ضمن مدينة سامراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش الارهابي في منطقة بنات الحسن ضمن مدينة سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).