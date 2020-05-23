داعش يضرم النيران في حقول الحنطة باحدى قرى ناحية قره تبه بديالى

2020/05/23 | 20:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، بان تنظيم داعش اضرم النيران في حقول الحنطة باحدى قرى ناحية قره تبه شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي اضرم الحرائق في حقول الحنطة بقرية حذيفة شرقي قره تبه ما ادى الى احتراق […]

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