تُسَجيل ثلاث إصابات جديدة بكُورونا جميعهم من عائلة واحدة في كربلاء

2020/05/23 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزأعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، اليوم السبت ، عن ” تسجيل ثلاثة إصابة جديدة بفيروس كُورونا بعد التأكد منها مُختبرياَ ، ليرتفع المجموع التراكمي للإصابات المُسَجلة في المحافظة الى ( 135 ) حالة ، بضمنها ( 8 ) حالات وفاة ، وشِفاء ( 118 ) حالة، ورقود ( 9 ) حالات مرضية في […]

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