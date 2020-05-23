8 إصابات جديدة بكورونا في محافظة بكوردستان

2020/05/23 | 20:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل ٨ إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود إلى خمس نساء (٧٦ و٤٧ و٤٧ و٣٨ و٣٧ عاما) وثلاثة رجل (٥٧ و٣٧ و٢٦ عاما).

وأشارت إلى أن أحدهم تلقى العدوى من مصاب سابق في مدينة السليمانية، وآخر عائد من الخارج ويقطن في قضاء رانية.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن المصابين الستة الآخرين تم كشف إصاباتهم بعد إجراء اختبارات لهم نتيجة شكوك بإصابتهم بالفيروس وهم من سكنة مدينة السليمانية.

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