أمير الديانة الأيزيدية يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

2020/05/23 | 20:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الشيخان هنأ أمير الديانة الايزيدية في العراق والعالم “حازم تحسين سعيد بك” المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”, وجاء في نص التهنئة: “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لدى الاخوة المسلمين، يسعدني ويسرني ان اتقدم بازكى ايات الحب والسلام واجمل باقات التهاني والتبريكات لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم.متمنيا بان يعاد العيد …

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