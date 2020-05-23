السليمانية تسجل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/23 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علنت وزارة صحة إقليم كردستان، السبت (23 أيار 2020) تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "شخصت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في السليمانية لخمس نساء أعمارهن 67 و47 و47 و38 و37 عاماً وثلاثة رجال يبلغون من العمر 57 و37 و26 عاماً".

وأوضحت أن "واحداً من المصابين فقط متلامس مع مصاب سابق ومن سكنة السليمانية، كما يوجد من بين المصابين عائد من سفر خارج البلاد ومن قضاء رانية، أما المصابين الستة الآخرين (لم يُعرف مصدر إصابتهم) فقد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا وبعد إجراء الفحوصات لهم تبين حملهم للفيروس".

ودفع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورنا خلال الأيام الماضية، سلطات إقليم كردستان إلى فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر.





وحتى الآن، سجل إقليم كردستان 475 إصابة بفيروس كورونا، بينها 386 حالة شفاء و5 وفيات.

بغداد اليوم - متابعة

بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان مسؤول علمي أميركي رفيع المستوى، بأن دواء "ريمديسيفير" التجريبي يسرع شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد، نشرت النتائج التفصيلية للدراسة الجمعة في مجلة طبية مهمة.

وبعد التأكد من لجنة قراءة

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، السبت، تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا.

وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي في بيان، إنها "سجلت اصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا الاولى لرجل خمسيني من الشامية".

بغداد اليوم - متابعة

عرض مصفف شعر في ولاية ميزوري الأميركية، 91 شخصا من زبائنه وزملائه لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال كلاي غودارد، مسؤول حكومي بمقاطعة سبيرنغفيلد-غرين، إن 84 زبونا قد تعرضوا لخطر الإصابة بكورونا بعدما ذهبوا إلى متجر حل

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