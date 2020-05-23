2020/05/23 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت ايران، السبت، أن يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر.

وقال مكتب قائد الثورة الاسلامية علي الخامنئي في بيان، إن "يوم غد الاحد غرة شهر شوال واول ايام عيد الفطر السعيد في ايران".

وفي وقت سابق اعلنت عدد من الدول العربية ان يوم غد الاحد هو اول ايام عيد الفطر.

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، السبت (23 آيار 2020)، عن الرحلات الجوية المستثناة من قرار تعليق الرحلات لغاية 31 آيار الحالي، مؤكدة أن السلطة غير مسؤولة عن شركات الطيران التي تقطع تذاكر للمواطنين العال

بغداد اليوم- متابعة

في علامة على أن أسوأ تفش لمرض قد أصبح تحت السيطرة، أعلنت السلطات الصحية في كوبا عن حالتي وفاة فقط بكورونا خلال الأيام التسعة الماضية، بين أكثر من 200 حالة نشطة في البلاد.

وقالت هافانا إن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال ا

بيان رسمي

صحة كربلاء تُسَجل ثلاث إصابات جديدة بكُورونا جميعهم من عائلة واحدة

أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، السبت ، عن " تسجيل ثلاثة إصابة جديدة بفيروس كُورونا بعد التأكد منها مُختبرياَ ، ليرتفع المجموع التراكمي للإصابات المُسَجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ايران تعلن يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ايران تعلن يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).