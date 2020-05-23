الأمن التركي يُلقي القبض على سوريين بحوزتهم قطع أثرية في ولاية هاتاي

2020/05/23 | 20:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الأمن التركي، أمس الجمعة، القبض على أربعة لاجئين سوريين، كان بحوزتهم كتب وقطع أثرية، كانوا قد هربوها من #سوريا إلى #تركيا بنية بيعها.وأفادت مصادر، أن «عناصر الأمن التركي اشتبهوا بإحدى السيارات المارة في…

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