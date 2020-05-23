غلق مدينة الصدر بالحواجز الكونكريتية

2020/05/23 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيام القوات الامنية بغلق مدنية الصدر شرقي بغداد بالحواجز الكونكريتية.وأعلن وزير الصحة حسن التميمي، قبل ايام، البدء بالحظر المناطقي في مناطق (مدينة الصدر،الحبيبية، الكمالية، الحرية، الشعلة، العامرية) ولمدة أسبوعين، مبيناً أن ذلك جاء نظرا لزيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا في العاصمة وبشكل متسارع وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق.

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