الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش شرقي سامراء

2020/05/23 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، مساء اليوم السبت، عن تدمير مضافة تابعة لعناصر داعش شرقي مدينة سامراء.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تمكنت قوة تابعة لقيادة الحشد في سامراء من تدمير مضافة تابعة لتنظيم داعش الاٍرهابي في منطقة بنات الحسن، قرية سيد شامل، شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية".واضافت ان "معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء 313 بالحشد الشعبي تفيد بوجود مضافة يستغلها العدو الداعشي في تنفيذ هجماته على القوات الأمنية في منطقة بنات الحسن خارج قاطع المسؤولية".وتابعت بأن "قوة من اللواء 313 والحركات والاستخبارات والإختصاصات العسكرية قامت بمداهمة المنطقة حيث تم العثور على المضافة وتدميرها بالكامل بعد ان لاذ عناصر التنظيم الإرهابي بالفرار".

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