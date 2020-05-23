لاريجاني : ايران مستعدة للتعاون الاقتصادي مع العراق

2020/05/23 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني"، على استعداد ايران للتعاون الاقتصادي مع العراق....

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