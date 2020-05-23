الصحة العراقية تسجل قفزة هائلة بعدد الاصابات بكورونا

2020/05/23 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، عن تسجيل 308 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما اكدت تماثل 53 حالة للشفاء....

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