عين الاقتصاد العالمي على نتائج سياسات الصين التحفيزية.. هل ستقدم درسًا في التعافي؟

2020/05/23 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجهت حكومات العالم أنظارها إلى بكين لمتابعة السياسات الحكومية الجديدة للنهوض بالاقتصاد الصيني، الذي يعد أكبر محرك للاقتصاد العالمي بعد أن مر بانتكاسة غير مسبوقة بسبب فايروس كورونا المستجد، ما فاقم قلق الأوساط المالية من دخول العالم في “الركود العظيم”.وأعلنت الصين الجمعة أنها أعدت سلسلة تدابير عاجلة لإعادة إطلاق نشاطها […]

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