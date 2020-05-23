الصحة المصرية: وفاة 28 شخصا وإصابة 727 آخرين بفيروس كورونا

2020/05/23 | 21:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، إن 28 شخصا توفوا وأصيب 727 آخرين بفيروس كورونا المستجد.وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها و735 وفاة.وأشار إلى خروج 254 من المصابين بفيروس […]

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