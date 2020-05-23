وزارة الصحة: المستشفيات امتلأت والامور قد تخرج عن السيطرة!

2020/05/23 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعةقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم السبت، ان الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة، جاء ذلك بعد تسجيل قفزة هائلة بعدد الاصابات اليوم.واضاف البدر في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الوزارة بدأت بعملية المسح الميداني الوبائي والحجر المناطقي والاصابات الحالية ليست جديدة “.وتابع ان “ارتفاع الإصابات جاء […]

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