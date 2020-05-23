الحشد الشعبي يدمر مضافة لـ”داعش” شرق سامراء

2020/05/23 | 21:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، السبت، من تدمير مضافة تابعة لفلول تنظيم “داعش” الاٍرهابي في منطقة بنات الحسن / قرية سيد شامل شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٣ بالحشد الشعبي تفيد بوجود مضافة يستغلها العدو

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