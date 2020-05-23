صحة كوردستان تحذر: موجة الإصابات الثانية بكورونا في تصاعد

2020/05/23 | 21:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت عن أن نسبة الوفيات بكورونا لا تتجاوز واحد في المئة قياساً بعدد الإصابات، فيما أبدى تخوفه من عدم تمكن رصد الإصابات في الموجة الثانية التي قال إنها في تصاعد.

وقال سامان برزنجي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "لدينا خطط خاصة لمواجهة كورونا، وأن الفحوصات تستمر في جميع المراكز والمستشفيات والمختبرات".

وأشار إلى تسجيل 476 إصابة لغاية الآن في إقليم كوردستان بينها ٥ حالات وفاة"، مبينا "لغاية الان نسبة الوفاة في الاقليم 1 في المئة".

وأردف أن "الحالات المسجلة في دهوك تعود لأشخاص عائدين من بغداد.



والآن تم تسجيل حالة جديدة في دهوك".

وأضاف أن "الحالات لم تخرج من سيطرة وزارة الصحة"، لكنه أبدى أسفه من "تسجيل حالات جديدة في المرحلة الثانية للفيروس.



والأرقام في تصاعد".

وبين برزنجي أن "المخاوف هذه المرة تكمن في عدم رصد الإصابات"، مردفاً "خططنا إجراء الفحوصات للذين نشك فيهم والذين يعودون للاقليم ووضعهم في الحجر الصحي".

وقال إنه يوجد حاليا أكثر من 900 شخص في الحجر الصحي.

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