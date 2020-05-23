ادارة الشرطة: نرفض الاساءة بحق رئيس النادي

2020/05/23 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي عن شجبها وأستنكارها للتصريحات غير المسؤولة بحق رئيسها بالوكالة د.وهاب الطائي التي صدرت بأسم الناطق عن عدد من الاتحادات الرياضية تدعي مطالبتها تنفيذ القوانين العراقية.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “اننا لن نقف مكتوفي الايدي ضد هذه التصريحات التي صدرت من شخصيات لم تحترم […]

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